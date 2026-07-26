Kalulu ha bloccato tutte le avanzate dello Standard Liegi durante l’amichevole, dimostrando grande solidità difensiva. Il difensore della Juve ha mantenuto la porta inviolata e si è distinto per interventi precisi e tempestivi. La sua prestazione è stata tra le più efficaci della partita, evidenziando un’ottima forma fisica.

di Francesco Spagnolo Kalulu è stato un vero e proprio muro contro lo Standard Liegi. Il difensore della Juve è stato sicuramente uno dei migliori nell’amichevole. I dettagli. Nella sfida estiva contro lo Standard Liegi, la prestazione offerta da Kalulu si è distinta per solidità e continuativa presenza tattica. Il difensore francese ha disputato l’intero match, rimanendo sul terreno di gioco per tutti i 90 minuti di gioco senza mostrare cali fisici o di concentrazione. La sua capacità di leggere preventivamente le intenzioni degli attaccanti avversari gli ha permesso di completare 8 contributi difensivi totali. Nel dettaglio delle singole azioni di contenimento, il francese si è fatto notare per tempismo e precisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu un muro contro lo Standard Liegi: prestazione perfetta per il difensore della Juve. Il francese è già in forma campionato

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