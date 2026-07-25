Pagelle Standard Liegi Juve | sigillo Miretti Kalulu già al top che esordio di Celik! TOP E FLOP

Da juventusnews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella seconda amichevole pre-campionato dei bianconeri, Miretti ha segnato un gol, mentre Kalulu si è distinto già in buona forma. Esordio positivo anche per Celik, che ha mostrato buone qualità. La partita ha visto alcune performance positive e altre meno convincenti tra i protagonisti, con giudizi che evidenziano i singoli contributi. I voti assegnati riflettono le prestazioni di ciascun giocatore nel confronto tra le due squadre.

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di Marco Baridon Pagelle Standard Liegi Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda amichevole pre-campionato dei bianconeri. Pagelle Standard Liegi Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda amichevole pre-campionato dei bianconeri Primo tempo Si accende ad intermittenza la Juventus nei primi 45?, trascinata da qualche fiammata di Licina, Adzic e Douglas L uiz. Il talento classe 2007 viene lanciato per la prima volta dal primo minuto, mostrando la solita dose di personalità e vivacità. Buon dialogo sulla destra con Kalulu, premiato diverse volte nelle sue sovrapposizioni (ma poca precisione nei cross) e fraseggi velenosi tra le linee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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