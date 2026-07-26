Kalulu si è distinto come un vero muro contro lo Standard Liegi durante l’amichevole. Il difensore, attualmente in forza alla Juventus, ha offerto una prestazione impeccabile, risultando uno dei migliori in campo. La sua solidità difensiva ha contribuito a respingere gli attacchi avversari, evidenziando sicurezza e precisione nei contrasti. La partita si è conclusa con una prestazione positiva per il calciatore, che ha confermato la propria affidabilità in un ruolo chiave.

di Francesco Spagnolo Kalulu è stato un vero e proprio muro contro lo Standard Liegi. Il difensore della Juve è stato sicuramente uno dei migliori nell’amichevole. I dettagli. Nella sfida estiva contro lo Standard Liegi, la prestazione offerta da Kalulu si è distinta per solidità e continuativa presenza tattica. Il difensore francese ha disputato l’intero match, rimanendo sul terreno di gioco per tutti i 90 minuti di gioco senza mostrare cali fisici o di concentrazione. La sua capacità di leggere preventivamente le intenzioni degli attaccanti avversari gli ha permesso di completare 8 contributi difensivi totali. Nel dettaglio delle singole azioni di contenimento, il francese si è fatto notare per tempismo e precisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu un muro contro lo Standard Liegi: prestazione perfetta per il difensore della Juve. Come è andata la sua partita

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