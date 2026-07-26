Juventus Women Como Women streaming live e diretta tv | dove seguire l’amichevole delle bianconere

Oggi, domenica 26 luglio, la Juventus Women disputa la terza partita amichevole della preparazione estiva contro il Como Women. L'incontro si svolge a Vinovo e sarà disponibile in streaming e in diretta televisiva. La partita rappresenta un ulteriore passo nel percorso di allenamento delle bianconere, che stanno affinando le strategie e la forma fisica prima dell'inizio della stagione ufficiale. La sfida si inserisce nel programma di test stagionali della squadra.

in programma a Vinovo. Terzo test stagionale per la Juventus Women, che oggi, domenica 26 luglio, scende in campo per proseguire il proprio percorso di preparazione estiva. Le bianconere affronteranno il Como Women con calcio d’inizio programmato alle ore 18:00 sul Campo 1 dell’Allianz Training Center di Vinovo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Precedenti e formato speciale del match. Per la formazione torinese si tratta della terza amichevole ufficiale dopo le uscite precedenti, che hanno visto la squadra superare con successo sia il Servette sia l’ Aarau. Di contro, per la compagine comasca l’incontro odierno rappresenta la primissima uscita della nuova annata sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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