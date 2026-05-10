Juventus Women Inter streaming live e diretta tv | dove vedere il match di Serie A Women

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si sfideranno Juventus Women e Inter nel campionato di Serie A Femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con le modalità di visione disponibili per gli appassionati che vogliono seguire il match. La gara si svolgerà in una cornice di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

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