Parma Juventus Women streaming live e diretta tv | dove seguire il match di Serie A Women

Da juventusnews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la 22esima giornata di Serie A Women, il match tra Parma e Juventus Women sarà disponibile in diretta streaming e in televisione. La partita si svolgerà in una data e orario specifici, con le modalità di visione indicate tramite piattaforme ufficiali e canali sportivi. I dettagli su come seguire l’incontro, inclusi orari e modalità di accesso, sono stati comunicati dalla redazione di JuventusNews24. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

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