Juventus Women Como Women | sintesi risultato tabellino e cronaca live dell’amichevole

La Juventus Women ha battuto il Como Women in un’amichevole estiva allo Allianz Training Center di Vinovo. Il risultato finale è stato di 3-1. La partita, valida come terza amichevole ufficiale della stagione, si è conclusa con i gol delle bianconere nel secondo tempo. La cronaca live e il tabellino mostrano le marcature e le sostituzioni durante l’incontro. La moviola evidenzia alcune decisioni arbitrali chiave nel corso del secondo tempo.

di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Como Women 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Ultimissime Juve... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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