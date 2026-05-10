Juventus Women Inter | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Nella ventunesima giornata di Serie A Women, la partita tra Juventus Women e Inter si è conclusa con un risultato da sottolineare. La cronaca live ha seguito passo dopo passo le azioni in campo, con una moviola che ha analizzato i momenti chiave del match. Nell’articolo vengono presentati il tabellino, la sintesi e i dettagli del confronto tra le due squadre, con aggiornamenti sul punteggio e gli eventi principali durante la gara.

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di Mauro Munno Juventus Women Inter: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Ventunesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la vitale vittoria di Napoli, ospita l’ Inter già sicura del secondo posto. Le bianconere hanno bisogno di un punto per blindare la zona Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Inter 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juventus Women Inter: il pre-partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Inter: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter - JUVENTUS WOMEN 2-1 | SALVAI ILLUDE, RIMONTA INTER!!! JW 4^ IN CAMPIONATO! | LIVE POST GARA Notizie correlate Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca livePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca livedi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di...