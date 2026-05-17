Parma Juventus Women | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Durante la ventiduesima giornata di Serie A Women, si è disputato l'incontro tra Parma e Juventus Women. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, includendo la sintesi delle azioni principali, la moviola, il risultato finale e il tabellino. La cronaca live ha fornito dettagli sui momenti salienti e sui cambiamenti durante il match. Mauro Munno ha fornito un resoconto completo di quanto accaduto sul campo in questa sfida di campionato.

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di Mauro Munno Parma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di Serie A Women. Ventiduesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che è riuscita a blindare il terzo posto che vale la Champions. L’ultima giornata con il Parma diventa occasione per dare minutaggio alle giocatrici che hanno avuto meno spazio in avvicinamento alla finale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parma Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Parma Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JUVENTUS WOMEN - Parma 3-0 | BB, VANGS & GODO!!! RISPOSTA WOMEN CON IL PARMA!!! | LIVE POST GARA!!! Sullo stesso argomento Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca livedi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di... Juventus Women Milan: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca livedi Mauro MunnoJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A... Parma Juventus Women streaming live e diretta tv: dove seguire il match di Serie A WomenParma Juventus Women streaming live e diretta tv: dove seguire il match di Serie A Women valido per la 22esima giornata di campionato ... juventusnews24.com Video Juventus Parma (2-0)/ Gol e highlights: apre David e chiude Vlahovic! (Serie A, 24 agosto 2025)Video Juventus Parma (risultato finale 2-0) gol e highlights della gara valida per la prima giornata della Serie A 2025/2026. VIDEO JUVENTUS PARMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI All’Allianz Stadium la ... ilsussidiario.net