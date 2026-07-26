Juventus Women Como Women LIVE | le scelte ufficiali di Guerrero per l’amichevole

Notizia in breve

La Juventus Women ha disputato un'amichevole estiva contro il Como Women allo Allianz Training Center di Vinovo. Questa è la terza partita amichevole della squadra in questa serie di incontri preparatori. Le scelte ufficiali del tecnico Guerrero sono state comunicate, ma i dettagli sulle formazioni e sul risultato non sono ancora stati resi noti. La partita si è svolta in un contesto di preparazione pre-stagionale.