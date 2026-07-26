Juventus Women Como Women LIVE | le scelte ufficiali di Guerrero per l’amichevole
La Juventus Women ha disputato un'amichevole estiva contro il Como Women allo Allianz Training Center di Vinovo. Questa è la terza partita amichevole della squadra in questa serie di incontri preparatori. Le scelte ufficiali del tecnico Guerrero sono state comunicate, ma i dettagli sulle formazioni e sul risultato non sono ancora stati resi noti. La partita si è svolta in un contesto di preparazione pre-stagionale.
di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Como Women 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women: Rusek, Carbonel, Schatzer, Rosucci, Bartel, Serturini, Stolen, Redondo, Salvai, Pinto, Lenzini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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