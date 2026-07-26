Juventus Women Como Women | le scelte ufficiali di Guerrero per l’amichevole
La Juventus Women ha schierato la formazione ufficiale per l'amichevole contro il Como Women, giocata allo Allianz Training Center di Vinovo. La lista dei titolari è stata comunicata dall’allenatore, senza variazioni rispetto alle precedenti uscite. La partita, valida come amichevole estiva, si è svolta nel rispetto del programma pre-stagionale, con entrambe le squadre scese in campo con le formazioni ufficiali.
di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Como Women 0-0: risultato e tabellino. Juventus: Rusek, Carbonel, Schatzer, Rosucci, Bartel, Serturini, Stolen, Redondo, Salvai, Ferreira, Pinto, Lenzini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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