Juventus Women Como Women 2-1 | decide Capeta nel recupero

Notizia in breve

La Juventus Women ha battuto il Como Women 2-1 in un’amichevole estiva giocata allo Allianz Training Center di Vinovo. La partita si è decisa nel recupero grazie a un gol di Capeta. È la terza amichevole ufficiale della squadra in questa fase pre-stagionale. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto amichevole, con il risultato finale che premia la formazione torinese.