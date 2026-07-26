Juventus Women Como Women 2-1 | decide Capeta nel recupero
La Juventus Women ha battuto il Como Women 2-1 in un’amichevole estiva giocata allo Allianz Training Center di Vinovo. La partita si è decisa nel recupero grazie a un gol di Capeta. È la terza amichevole ufficiale della squadra in questa fase pre-stagionale. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto amichevole, con il risultato finale che premia la formazione torinese.
di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. Juventus Women Como Women 2-1: sintesi e moviola. 60+2? Fine partita – Triplice fischio 60+1? Gol Capeta – Verticalizzazione di Schatzer per la portoghese che vince un duello in area e da angolo difficile piazza alle spalle di Rumba 58? Infortunio per Sylla – La francese costretta lasciare il... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Amichevole Juventus-Como Women Juventus: Rusek, Lenzini, Rosucci,Salvai,Carbonell, Schatzer, Bartel, Sertutini, Pinto, Stolen Gødo,Redondo Como Women: Ruma, Marcussen,Howard,Ronan, Bergersen,Borbye, Nesbeth,Zamboni,Nischler, Berisha,Berna x.com
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