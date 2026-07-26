Juventus Women Como Women 1-1 LIVE | comincia la ripresa
La partita tra Juventus Women e Como Women termina con un pareggio di 1-1. La ripresa è iniziata dopo la prima metà di gioco, durante un'amichevole estiva valida come terza uscita ufficiale della Juventus Women. L'incontro si è svolto allo Allianz Training Center di Vinovo. La cronaca live ha registrato un gol per ogni squadra, senza ulteriori dettagli sui momenti salienti o cambiamenti di risultato.
di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como Women 1-1: sintesi e moviola. 31? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 30+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 10? Gol Stolen Godo – Bel ribaltamento della Juve. Serturini serve Redondo a rimorchio, la cui conclusione viene rimpallata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Amichevole Juventus-Como Women Juventus: Rusek, Lenzini, Rosucci,Salvai,Carbonell, Schatzer, Bartel, Sertutini, Pinto, Stolen Gødo,Redondo Como Women: Ruma, Marcussen,Howard,Ronan, Bergersen,Borbye, Nesbeth,Zamboni,Nischler, Berisha,Berna x.com
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