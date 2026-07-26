Juventus Women Como Women 1-1 LIVE | comincia la ripresa

Notizia in breve

La partita tra Juventus Women e Como Women termina con un pareggio di 1-1. La ripresa è iniziata dopo la prima metà di gioco, durante un'amichevole estiva valida come terza uscita ufficiale della Juventus Women. L'incontro si è svolto allo Allianz Training Center di Vinovo. La cronaca live ha registrato un gol per ogni squadra, senza ulteriori dettagli sui momenti salienti o cambiamenti di risultato.