Juventus Women Como Women 1-1 LIVE | comincia la ripresa

Da juventusnews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Juventus Women e Como Women termina con un pareggio di 1-1. La ripresa è iniziata dopo la prima metà di gioco, durante un'amichevole estiva valida come terza uscita ufficiale della Juventus Women. L'incontro si è svolto allo Allianz Training Center di Vinovo. La cronaca live ha registrato un gol per ogni squadra, senza ulteriori dettagli sui momenti salienti o cambiamenti di risultato.

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di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como Women 1-1: sintesi e moviola. 31? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 30+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 10? Gol Stolen Godo – Bel ribaltamento della Juve. Serturini serve Redondo a rimorchio, la cui conclusione viene rimpallata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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