Juventus Women Como Women 1-1 LIVE | Stolen Godo pareggia subito

Al 10° minuto, Como Women ha segnato il suo gol, pareggiando immediatamente il risultato. La partita si svolge allo Allianz Training Center di Vinovo, in un’amichevole estiva tra Juventus Women e Como Women. La gara si mantiene equilibrata, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo del gioco. La partita si svolge senza ulteriori reti fino al momento attuale, con il punteggio di 1-1.

di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como Women 1-1: sintesi e moviola. 10? Gol Stolen Godo – Bel ribaltamento della Juve. Serturini serve Redondo a rimorchio, la cui conclusione viene rimpallata. Sopraggiunge Stolen Godo che calcia forte sotto la traversa 6? Gol Bernardi – Juve infilata centralmente da un’imbucata di Borbye. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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