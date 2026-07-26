Juventus Women Como Women 1-1 LIVE | resiste il pari esordio per Chiba

Notizia in breve

La partita tra Juventus Women e Como Women si è conclusa con un pareggio 1-1. La gara si è disputata allo Allianz Training Center di Vinovo ed è stata la terza amichevole estiva ufficiale per la Juventus Women. Durante il match, è stato esordito un nuovo giocatore, Chiba. La cronaca segnala che il risultato è rimasto invariato fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol ciascuna.