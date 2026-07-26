Juventus Women Como Women 1-1 LIVE | resiste il pari esordio per Chiba

Da juventusnews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Juventus Women e Como Women si è conclusa con un pareggio 1-1. La gara si è disputata allo Allianz Training Center di Vinovo ed è stata la terza amichevole estiva ufficiale per la Juventus Women. Durante il match, è stato esordito un nuovo giocatore, Chiba. La cronaca segnala che il risultato è rimasto invariato fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol ciascuna.

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di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como Women 1-1: sintesi e moviola. 42? Chiusura Brighton – Risolve una situazione intricata nella propria area, Rusek era stata saltata da Nischler 31? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 30+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 10? Gol Stolen Godo – Bel ribaltamento della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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