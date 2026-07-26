Juventus Women Como Women 0-0 LIVE | comincia l’amichevole

Notizia in breve

La Juventus Women e Como Women hanno pareggiato 0-0 nell’amichevole estiva disputata allo Allianz Training Center di Vinovo. Si tratta della terza partita amichevole della squadra torinese durante la preparazione estiva. La gara si è conclusa senza reti, con entrambe le squadre che hanno testato le proprie formazioni in vista della stagione. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.