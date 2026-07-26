Juventus Women Como Women 0-0 LIVE | comincia l’amichevole
La Juventus Women e Como Women hanno pareggiato 0-0 nell’amichevole estiva disputata allo Allianz Training Center di Vinovo. Si tratta della terza partita amichevole della squadra torinese durante la preparazione estiva. La gara si è conclusa senza reti, con entrambe le squadre che hanno testato le proprie formazioni in vista della stagione. La partita è stata seguita con aggiornamenti in tempo reale, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.
di Mauro Munno Juventus Women Como Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido come amichevole estiva. (inviato allo Allianz Training Center di Vinovo) – La Juventus Women affronta la sua terza amichevole estiva ufficiale. Dopo le vittorie con Servette e Aarau, le bianconere di Guerrero ospitano il Como Women a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Como Women 0-0: sintesi e moviola. 1? Calcio d’inizio – Si comincia a Vinovo Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Juventus Women Como Women 0-0: risultato e tabellino. Juventus Women (4-3-3): Rusek; Lenzini, Rosucci, Salvai, Carbonell; Pinto, Schaatser, Bartel; Godo, Redondo; Serturini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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