Juventus Women Inter 3-3 LIVE | comincia la ripresa

Nella partita valida per la ventunesima giornata di Serie A Women, Juventus Women e Inter hanno concluso con un pareggio di 3-3. La gara si è riaperta con l'inizio della ripresa, dopo che i primi 45 minuti si erano chiusi con un equilibrio tra le due squadre. La cronaca della partita include moviole e aggiornamenti in tempo reale, con un focus sui momenti salienti e sui gol segnati.

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