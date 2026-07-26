Stasera su Rai 2 va in onda il documentario dedicato al decennio d’oro della Juventus, dal 1975 al 1985. Il film ripercorre i successi del club, tra scudetti, coppe e campioni di rilievo, e descrive momenti di trionfo e difficoltà. La narrazione collega gli eventi sportivi alla storia italiana di quegli anni, sottolineando l’importanza di quel periodo nella costruzione della leggenda della squadra.

Dal 1975 al 1985 la Juventus costruisce il suo mito tra scudetti, coppe e campioni leggendari. Il documentario racconta un'epoca di trionfi e dolore intrecciata alla storia dell'Italia. Questa sera, domenica 26 luglio, Rai 2 trasmette in prima serata Juventus. Primo amore, il documentario diretto da Angelo Bozzolini che ripercorre il decennio d'oro della Vecchia Signora, dal 1975 al 1985. Un viaggio tra grandi campioni, trofei e pagine indelebili della storia bianconera, senza dimenticare i momenti più drammatici, sullo sfondo di un'Italia attraversata da profondi cambiamenti sociali e politici. Juventus. Primo amore: il documentario in onda stasera su Rai 2 Il racconto prende forma attorno a una delle epoche più importanti della storia bianconera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Juventus. Primo amore, stasera su Rai 2: il documentario sul decennio d’oro bianconero

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Juventus Primo Amore - Clip del documentario sugli anni d'oro della Juventus (Clip 2)

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