Juventus Primo amore | il documentario in onda su Rai 2

È andato in onda su Rai 2 il documentario intitolato “Juventus”, che ripercorre il decennio dal 1975 al 1985, considerato il periodo d’oro della squadra. Il filmato si concentra sui trofei nazionali e internazionali vinti in quegli anni e presenta interviste e immagini d’archivio. Tra gli ospiti figurano ex calciatori e personalità legate alla società, che commentano i momenti salienti di quel periodo.

. Anticipazioni e ospiti. Il decennio d’oro della Juventus, dal 1975 al 1985, quando la squadra si afferma conquistando trofei nazionali e internazionali e scrivendo pagine indelebili nella memoria collettiva: lo ripercorre il documentario di Angelo Bozzolini “Juventus. Primo amore” – prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Documentari – in onda questa sera, domenica 26 luglio in prima serata su Rai 2. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e il cast. Anticipazioni, ospiti e cast. È un viaggio attraverso un’Italia segnata da forti tensioni sociali, terrorismo e scandali. Il racconto si sviluppa attraverso le testimonianze dei grandi protagonisti, tra cui Marco Tardelli, Michel Platini, Zbigniew Boniek e Dino Zoff, raccontando anche un momento cruciale della storia del nostro Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it

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