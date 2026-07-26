Juventus Primo amore | il documentario in onda su Rai 2
È andato in onda su Rai 2 il documentario intitolato “Juventus”, che ripercorre il decennio dal 1975 al 1985, considerato il periodo d’oro della squadra. Il filmato si concentra sui trofei nazionali e internazionali vinti in quegli anni e presenta interviste e immagini d’archivio. Tra gli ospiti figurano ex calciatori e personalità legate alla società, che commentano i momenti salienti di quel periodo.
. Anticipazioni e ospiti. Il decennio d’oro della Juventus, dal 1975 al 1985, quando la squadra si afferma conquistando trofei nazionali e internazionali e scrivendo pagine indelebili nella memoria collettiva: lo ripercorre il documentario di Angelo Bozzolini “Juventus. Primo amore” – prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Documentari – in onda questa sera, domenica 26 luglio in prima serata su Rai 2. Vediamo insieme tutte le anticipazioni e il cast. Anticipazioni, ospiti e cast. È un viaggio attraverso un’Italia segnata da forti tensioni sociali, terrorismo e scandali. Il racconto si sviluppa attraverso le testimonianze dei grandi protagonisti, tra cui Marco Tardelli, Michel Platini, Zbigniew Boniek e Dino Zoff, raccontando anche un momento cruciale della storia del nostro Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Andrew Tate Arrestato a Miami: Cosa Sta Succedendo Davvero | RUVIDO 366
Notizie e thread social correlati
Juventus. Primo amore, il documentario di Angelo Bozzolini stasera su Rai 2Stasera su Rai 2 viene trasmesso il documentario di Angelo Bozzolini dedicato alla Juventus, pochi mesi dopo la sua uscita nelle sale...
Domenica 26 Luglio Live Rai Sport: diretta Tour de France Parigi, documentario Juventus Primo AmoreDomenica 26 luglio 2026, su Rai Sport è andata in onda la diretta della quinta tappa del Tour de France a Parigi, con una cerimonia di celebrazione...
Temi più discussi: I campioni, la rivalità col Toro e un'epoca indimenticabile: il film Juventus. Primo amore arriva su Rai 2; Juventus. Primo amore, stasera in tv il docufilm che racconta il decennio glorioso della storia bianconera; Juventus. Primo amore sbarca in tv: il doc sui bianconeri domenica 26 luglio su Raidue; Su Rai 2 Juventus. Primo amore, il documentario su una delle epoche più belle del calcio italiano.
Su Rai 2 @juventusfc. Primo amore, il documentario su una delle epoche più belle del calcio italiano x.com
Il decennio d’oro della Juventus, dal 1975 al 1985, quando la squadra si afferma conquistando trofei nazionali e internazionali e scrivendo pagine indelebili nella memoria collettiva: lo ripercorre il documentario di Angelo Bozzolini Juventus. Primo amore - pr facebook
Juventus. Primo amore: il documentario in onda su Rai 2Juventus. Primo amore: il documentario in onda su Rai 2. Anticipazioni e ospiti, il cast del doc in onda questa sera, 26 luglio 2026 ... tpi.it
Juventus. Primo amore: su Rai 2 il documentario sul decennio d’oro bianconeroRai 2 propone Juventus. Primo amore, il documentario dedicato al decennio d'oro bianconero tra Trapattoni, Platini, Tardelli e la tragedia dell'Heysel. lifestyleblog.it