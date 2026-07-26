juventus primo amore il documentario di angelo bozzolini stasera su rai 2

Stasera su Rai 2 viene trasmesso il documentario di Angelo Bozzolini dedicato alla Juventus, pochi mesi dopo la sua uscita nelle sale cinematografiche distribuita da Nexo Studios. Il film si concentra sulla storia e sui successi del club, evidenziando momenti significativi e l’identità della squadra. La trasmissione permette di vedere il lavoro di approfondimento sulla squadra calcistica senza ulteriori costi per il pubblico.

A pochi mesi dalla sua uscita al cinema, distribuito da Nexo Studios, arriva finalmente in chiaro in tv il documentario di Angelo Bozzolini che celebra l’orgoglio bianconero, Juventus. Primo amore, prodotto da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Documentari. Stasera, domenica 26 luglio, alle 21 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay, tifosi e non solo potranno vivere o rivivere il decennio d’oro della Juventus, dal 1975 al 1985, che vide la squadra salire per la prima volta sul tetto del mondo e conquistare tutti i trofei nazionali e internazionali a disposizione. Juventus. Primo amore è un racconto di 90 minuti che... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Juventus. Primo amore, docu-film di Angelo Bozzolini - Clip 2

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