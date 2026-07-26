Domenica 26 Luglio Live Rai Sport | diretta Tour de France Parigi documentario Juventus Primo Amore

Domenica 26 luglio 2026, su Rai Sport è andata in onda la diretta della quinta tappa del Tour de France a Parigi, con una cerimonia di celebrazione per il ciclista Pogacar. La programmazione includeva anche eventi di pugilato, scherma, nuoto, tuffi, MotoCross e tennis. La giornata ha visto diverse trasmissioni sportive in diretta, concentrandosi su competizioni di vari sport.

Sport in TV oggi Domenica 26 Luglio 2026 La celebrazione a Parigi per il 5° Tour di Pogacar In onda anche Pugilato, Scherma, Nuoto, Tuffi, MotoCross, Tennis In vista del weekend, Domenica 26 Luglio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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