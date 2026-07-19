amore e passione a sylt stasera su rai 2 trama cast e durata della prima visione tv

In onda questa sera alle 21:00 su Rai 2, Amore e passione a Sylt racconta la storia di una poliziotta che, durante una vacanza, vive una passione travolgente con un uomo pieno di segreti. Amore e passione a Sylt va in onda stasera, domenica 19 luglio, alle ore 21:00 su Rai 2, in prima visione. Il film tedesco, diretto da Elmar Fischer, mescola romanticismo, mistero e suspense, portando gli spettatori nella suggestiva cornice dell'isola di Sylt, tra la Germania e la Danimarca. Al centro della storia c'è Nina, una poliziotta che decide di concedersi una pausa dopo un periodo particolarmente difficile, senza immaginare che quella vacanza cambierà profondamente la sua vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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