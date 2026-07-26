Il portiere della Juventus Next Gen, Scaglia, ha lasciato il club senza rinnovare il contratto. Dopo 15 anni trascorsi a Torino, la sua esperienza con i bianconeri si conclude qui. Non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti, e il calciatore si svincola a zero. La sua avventura in maglia juventina si ferma dopo un lungo periodo nel settore giovanile e in prima squadra.

di Marco Baridon Juventus Next Gen, Scaglia lascia i bianconeri. Il contratto non è stato rinnovato e per lui si chiude una esperienza a Torino durata ben 15 anni. Un percorso lungo diverso tempo, iniziato quando era ancora soltanto un bambino con un sogno nel cassetto, giunge oggi al termine. Dopo quindici anni nel corso dei quali ha vestito il bianconero fin da quando era bambino, Simone Scaglia lascia la Juventus in seguito al mancato rinnovo con il club bianconero. Si chiude così un capitolo fondamentale nella vita calcistica del giovane portiere, cresciuto nel settore giovanile e diventato un punto di riferimento per l’ambiente. I contatti tra la dirigenza e l’entourage del calciatore sono andati avanti a lungo con l’intento di trovare un’intesa per proseguire questo lungo cammino insieme. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, nessun accordo con Scaglia: il portiere lascia i bianconeri a zero

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