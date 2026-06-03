Dopo aver concluso il suo contratto, l’attaccante serbo non ha rinnovato con la squadra di provenienza. Non è stato raggiunto un accordo tra le parti, e il giocatore lascerà il club a fine contratto senza ricevere un rinnovo.

Vlahovic Juve: non è stato trovato l’accordo per il rinnovo, l’attaccante serbo lascia i bianconeri a scadenza di contratto. Il tanto atteso incontro andato in scena nelle scorse ore alla Continassa tra i vertici dirigenziali della Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic ha sancito la parola fine sulla permanenza dell’attaccante a Torino. Il vertice, considerato da addetti ai lavori e tifosi come l’ultima spiaggia per delineare il futuro del bomber serbo, si è infatti concluso con una definitiva e irrimediabile fumata nera. Nessun accordo, nessuna stretta di mano: le strade della Vecchia Signora e del suo numero nove sono destinate a dividersi per sempre. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vlahovic Juve, è finita: nessun accordo per il rinnovo, il serbo lascia i bianconeri a zero!

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