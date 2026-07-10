Marcu al Grosseto è ufficiale! Il portiere ex Juventus lascia i bianconeri a titolo definitivo

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessio Marcu lascia la Juventus e si trasferisce al Grosseto a titolo definitivo. Dopo una stagione da protagonista, il portiere ha firmato con il club toscano. L’operazione chiude la trattativa tra le due squadre e viene ufficializzata. La cessione rappresenta un cambio di passo per il Grosseto, che ora punta sul portiere ex Juventus per la nuova stagione. La firma è stata annunciata dal club con entusiasmo.

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di Luca Fiore Dopo l’ultima stagione vissuta da protagonista, Alessio Marcu è stato ceduto dalla Juventus al Grosseto a titolo definitivo. Il calciomercato dell’ US Grosseto 1912 si infiamma con un’operazione che regala grande entusiasmo alla tifoseria maremmana. La società biancorossa ha infatti comunicato ufficialmente l’acquisizione a titolo definitivo del giovane e portiere Alessio Marcu, prelevato dalla Juventus. Un colpo strategico che certifica le ambizioni del club in vista del prossimo e impegnativo campionato professionistico. QUI:  ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Classe 2007, Marcu rappresenta un profilo di assoluto valore e non è certo un volto nuovo per la piazza toscana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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