Juve Openda conferma l' addio | Pronto al trasferimento voglio tornare a giocare e segnare

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lois Openda ha annunciato di essere pronto al trasferimento e di voler tornare a giocare e segnare. L’attaccante ha confermato di aver lasciato la Juventus e di essere diretto verso il Lione. Lo ha dichiarato durante un’intervista a Dazn Belgio, a margine di un’amichevole. Openda ha espresso la volontà di cambiare squadra e di riprendere la sua carriera in un nuovo club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lois Openda conferma l'addio alla Juventus, direzione Lione. L'attaccante ha parlato a Dazn Belgio a margine dell'amichevole che i bianconeri hanno giocato contro lo Standard Liegi, che il classe 2000 non ha disputato proprio perché in procinto di trasferirsi in Francia: "Sto molto bene, mi sto preparando a un trasferimento e oggi non volevamo prenderci rischi. Per me sarà importante ritrovare minutaggio, ho voglia di tornare a giocare a calcio, di fare gol. La stagione scorsa non è andata bene, ma voglio trovare un posto dove posso esprimermi e avere spazio anche in nazionale"., Openda è tornato nella sua città natale, Liegi: "Sempre un piacere tornare qui, dove sono diventato grande e ho giocato da piccolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

juve openda conferma l addio pronto al trasferimento voglio tornare a giocare e segnare
© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, Openda conferma l'addio: "Pronto al trasferimento, voglio tornare a giocare e segnare"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Loïs Openda serait le numéro 9 idéal pour l'OL !

Video Loïs Openda serait le numéro 9 idéal pour l'OL !

Notizie e thread social correlati

Openda conferma: «Pronto a lasciare la Juve. Voglio tornare a giocare, a segnare e a riconquistare la Nazionale»Loïs Openda ha annunciato di essere pronto a lasciare la Juventus per tornare a giocare, segnare e puntare alla Nazionale.

Fiorentina, Atta: “Paratici e Grosso mi hanno convinto a venire. Voglio giocare e segnare tanti gol. Bene con Fagioli”L’attaccante ha dichiarato che la decisione di trasferirsi alla Fiorentina è stata presa dopo aver parlato con i dirigenti, Paratici e Grosso.

Temi più discussi: Juve, paradosso Openda: oggi in campo, domani al Lione. Ma per Spalletti è l'unica punta disponibile; Juve-Openda, finisce qui (per ora): accordo definito col Lione per il prestito; Pagelle Juve: Perin manda un segnale, Licina con arroganza. Arthur e Openda...; Il punto sul mercato di A: la Juve cede Openda e Joao Mario, la Roma su Nkunku e Castro.

juve openda conferma lOpenda conferma: Pronto a lasciare la Juve. Voglio tornare a giocare, a segnare e a riconquistare la NazionaleOpenda conferma: Pronto a lasciare la Juve. Voglio tornare a giocare, a segnare e a riconquistare la Nazionale. Le parole dell’attaccante belga Intercettato dai microfoni di DAZN Belgio a margine de ... msn.com

juve openda conferma lOpenda-Lione, Romano conferma: Tre milioni di euro per il prestito seccoL'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fornito i dettagli sull'accordo raggiunto da Juventus e Lione per la cessione a titolo temporaneo di Openda. tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web