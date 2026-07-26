Juve Openda conferma l' addio | Pronto al trasferimento voglio tornare a giocare e segnare

Lois Openda ha annunciato di essere pronto al trasferimento e di voler tornare a giocare e segnare. L’attaccante ha confermato di aver lasciato la Juventus e di essere diretto verso il Lione. Lo ha dichiarato durante un’intervista a Dazn Belgio, a margine di un’amichevole. Openda ha espresso la volontà di cambiare squadra e di riprendere la sua carriera in un nuovo club.

Lois Openda conferma l'addio alla Juventus, direzione Lione. L'attaccante ha parlato a Dazn Belgio a margine dell'amichevole che i bianconeri hanno giocato contro lo Standard Liegi, che il classe 2000 non ha disputato proprio perché in procinto di trasferirsi in Francia: "Sto molto bene, mi sto preparando a un trasferimento e oggi non volevamo prenderci rischi. Per me sarà importante ritrovare minutaggio, ho voglia di tornare a giocare a calcio, di fare gol. La stagione scorsa non è andata bene, ma voglio trovare un posto dove posso esprimermi e avere spazio anche in nazionale"., Openda è tornato nella sua città natale, Liegi: "Sempre un piacere tornare qui, dove sono diventato grande e ho giocato da piccolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Loïs Openda serait le numéro 9 idéal pour l'OL !

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