L’attaccante ha dichiarato che la decisione di trasferirsi alla Fiorentina è stata presa dopo aver parlato con i dirigenti, Paratici e Grosso. Ha espresso la volontà di giocare e segnare molti gol, sottolineando che si trova bene con il centrocampista Fagioli.

FIRENZE – “La mia scelta di venire a Firenze è nata dopo aver parlato con Paratici e Grosso. C’è un programma di crescita e questo è il posto giusto per me. Qui i tifosi sono molto appassionati”. Così il 23enne centrocampista francese Arthur Atta, oggi al Viola Park, nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina. “Ho ancora molto da imparare – ha proseguito il calciatore – ma questo salto di qualità mi aiuterà a diventare più forte”, ha aggiunto Atta. “L’anno scorso per me è andata bene per me, ma credo che con Grosso posso imparare ancora di più e cercherò di migliorare negli assist per aiutare la squadra”. Quindi: “Spero un giorno di poter andare nella nazionale francese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina, Atta: “Paratici e Grosso mi hanno convinto a venire. Voglio giocare e segnare tanti gol. Bene con Fagioli”

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