Loïs Openda ha annunciato di essere pronto a lasciare la Juventus per tornare a giocare, segnare e puntare alla Nazionale. L’attaccante belga, intercettato da DAZN Belgio durante un’amichevole tra lo Standard Liegi e i bianconeri, ha confermato l’intenzione di abbandonare la squadra. Non sono stati forniti dettagli sul suo futuro o sui tempi della possibile separazione.

. Le parole dell’attaccante belga. Intercettato dai microfoni di DAZN Belgio a margine dell’amichevole tra lo Standard Liegi e la Juventus, Loïs Openda ha confermato in prima persona l’imminenza del suo addio ai colori bianconeri. L’attaccante belga, rimasto in tribuna in vista del suo imminente passaggio in prestito secco al Lione, ha spiegato la sua assenza in campo e i motivi che lo spingono a cambiare aria: Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata « Sto molto bene. Mi sto preparando a un trasferimento, oggi non si volevano prendere rischi. Abbiamo voluto preservarmi. Sono qui per stare con la squadra e per assistere a un bel match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda conferma: «Pronto a lasciare la Juve. Voglio tornare a giocare, a segnare e a riconquistare la Nazionale»

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Openda pronto a lasciare la Juventus: ci prova anche il Lione, la lista delle pretendenti si allunga. UltimeLuca Fioretti riferisce che l’attaccante Lois Openda è nel mirino del Lione, che ha manifestato interesse per il giocatore.

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