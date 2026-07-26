La Juventus sta pianificando due acquisti per il reparto offensivo. Kolo Muani dovrebbe essere già disponibile per la tournée, mentre si lavora sull'acquisto di Zirkzee. La strategia prevede un attaccante già presente in rosa e uno da inserire successivamente. Dopo settimane di trattative, la società si appresta a rafforzare il settore offensivo con due nuovi giocatori.

Un nove subito e uno più avanti. La Juventus, dopo settimane di emergenza e trattative, è pronta a cambiare marcia per rivoluzionare e rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti. Alla Continassa progettano una doppietta ambiziosa, un mix di velocità e tecnica. Il promesso sposo Randal Kolo Muani in tempo per la tournée in Cina e Australia del prossimo fine settimana (2 agosto) e Joshua Zirkzee entro la sirena di fine mercato. Un attaccante specializzato nella ricerca della profondità e uno abile a cucire e rifinire il gioco. Punte sulla carta tanto compatibili quanto intercambiabili: due garanzie in Serie A. La pista più calda è quella per Kolo: la svolta potrebbe arrivare già nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, finalmente gli attaccanti! Kolo Muani già per la tournée, poi l'assalto a Zirkzee. Le trattative

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Juventus, da Sorloth a Kolo Muani: possono arrivare entrambi

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