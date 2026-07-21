La Juventus sta monitorando la situazione di Kolo Muani, ma nel frattempo valuta anche l’acquisto di Joshua Zirkzee. Inizialmente, l’interesse era legato a un trasferimento di Muani, ma il club francese ha fissato un prezzo di 50 milioni di euro e non ha ancora dato l’ok alla cessione. La squadra non ha ancora trovato alternative attuabili, considerando anche l’infortunio di un altro attaccante.

All'inizio era stato Thiago Motta a volerlo portare a Torino, ma il nome di Joshua Zirkzee non è mai sparito dai radar della Juventus. Soprattutto di questi tempi, con il Psg che non apre alla cessione di Kolo Muani, se non alle sue pretenziose richieste (50 milioni di euro), e con Ekhator già fermo ai box. Così, Carnevali e Massara sono tornati sull'attaccante olandese del Manchester United, ma con un importante passato al Bologna. Cercando di capire la disponibilità del giocatore a tornare in Italia e le condizioni dei Red Devils, dove, bisogna ricordarlo, non è che siano rimasti entusiasti delle prestazioni offerte dal suo arrivo in Premier League. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - La Juve aspetta Kolo Muani, ma sonda la pista Zirkzee: le cifre dell'affare

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JUVE, ORA COMOLLI È AL MURO: KOLO MUANI O SOLITE CHIACCHIERE

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