Juve Carnevali e Massara ripartono dalle uscite | il peso del passato condiziona

La Juventus cerca di ripartire dalle uscite, con Giovanni Carnevali e Frederic Massara che lavorano sulla riduzione del monte ingaggi. La società ha deciso di cedere diversi giocatori in prestito o in vendita per alleggerire il bilancio. La scelta di intervenire sul mercato si lega alla necessità di ristrutturare la rosa, dopo le difficoltà legate alle precedenti gestioni. La strategia si concentra su cessioni e tagli, per rimettere in carreggiata la squadra.

Torino, 26 luglio 2026 - l nuovo corso della Juventus passa inevitabilmente dal lavoro di Giovanni Carnevali e Frederic Massara. I due dirigenti hanno ereditato una situazione complessa, nella quale la programmazione del mercato non può prescindere da ciò che è stato costruito – e in alcuni casi sbagliato – dalla precedente gestione. Prima di pensare ai rinforzi richiesti dall'allenatore, infatti, la priorità è una sola: alleggerire la rosa, ridurre il monte ingaggi e liberare risorse economiche attraverso una serie di cessioni tutt'altro che semplici. Non significa rinunciare agli acquisti necessari a migliorare la qualità generale, ma semplicemente ragionare su ciò che va sfoltito per dare slancio alle entrate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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