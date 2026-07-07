"Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro": con queste parole, l'amministratore delegato e direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali dà il benvenuto in bianconero a Frederic Massara. "La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all'interno della struttura organizzativa del Club", ha aggiunto ai canali ufficiali della Juve. Massara è stato nominato chief football officer del club e lavorerà in stretta sinergia... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Carnevali accoglie Massara: "Juve struttura sempre più coesa"

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