La Juventus ha accelerato sui trasferimenti e ha ottenuto un’altra conferma riguardo all’attaccante argentino del Parma, che interessa a Spalletti. La società bianconera continua a muoversi con determinazione, cercando di rafforzare la linea offensiva. Carnevali e Massara stanno lavorando per finalizzare l’affare, mentre il club torinese mantiene alta l’attenzione e ha intenzione di chiudere l’operazione al più presto.

per l’attaccante argentino del Parma che piace a Spalletti. La Juventus non si ferma e continua a muoversi con grande decisione per puntellare il proprio reparto offensivo. Dopo aver definito in gran segreto l’arrivo del terzino Celik, l’area tecnica bianconera si sta concentrando sulla ricerca di un centravanti di peso. I dirigenti Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno individuato in Mateo Pellegrino, attualmente in forza al Parma, il profilo ideale per completare la rosa e offrire un’alternativa tattica di assoluto spessore a mister Luciano Spalletti. Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita L’obiettivo della società è chiaro: consegnare all’allenatore una squadra profonda e competitiva in vista degli impegni della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pellegrino Juve, Carnevali e Massara accelerano: arriva un’altra conferma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Carnevali accoglie Massara: "Juve struttura sempre più coesa"

Solet Juve, Carnevali e Massara piombano sul centrale dell’Udinese: c’è l’incontroLa Juventus ha incontrato la dirigenza dell’Udinese per discutere del trasferimento di un difensore centrale.

Temi più discussi: Pellegrino tra Juve e Parma: l'intesa è più vicina. E dal Sudamerica spunta anche Thiago Almada; Pellegrino alla Juventus inizia a prendere forma: la prima punta vera a cui sta pensando Carnevali; Pellegrino si avvicina, prima offerta Juve al Parma. E la carta Vlahovic può ribaltare tutto; Juve, incontro per Pellegrino: i bianconeri vogliono affiancarlo a Kolo Muani.

Secondo il CorSport la Juve potrebbe stringere per Mateo Pellegrino L'idea di Carnevali sarebbe quella di giocarsi la carta Miretti per abbassare le pretese del Parma È un affare che fareste senza pensarci? #juventusnews24 x.com

Juventus, obiettivo Pellegrino: Carnevali e Massara accelerano: le ultime sulla trattativa con il ParmaLa Juventus punta Mateo Pellegrino per rinforzare l'attacco: Carnevali e Massara trattano con il Parma, mentre Moretto svela i dettagli dell'operazione ... tuttojuve.com

Pagina 2 | Novità Kolo Muani! Il disegno Juve, Pellegrino e la verità su Dibu: c’è un precedente chiarissimoDai nomi per l'attacco alla porta, con un segnale che avvicina l'argentino a Torino: le trattative ai raggi X nella puntata odierna di 'Aperimercato' con Cristiano Corbo e Lorenzo Aprile ... tuttosport.com