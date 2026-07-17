Pellegrino Juve Carnevali e Massara accelerano | arriva un’altra conferma

Da juventusnews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha accelerato sui trasferimenti e ha ottenuto un’altra conferma riguardo all’attaccante argentino del Parma, che interessa a Spalletti. La società bianconera continua a muoversi con determinazione, cercando di rafforzare la linea offensiva. Carnevali e Massara stanno lavorando per finalizzare l’affare, mentre il club torinese mantiene alta l’attenzione e ha intenzione di chiudere l’operazione al più presto.

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per l’attaccante argentino del Parma che piace a Spalletti. La  Juventus  non si ferma e continua a muoversi con grande decisione per puntellare il proprio reparto offensivo. Dopo aver definito in gran segreto l’arrivo del terzino Celik, l’area tecnica bianconera si sta concentrando sulla ricerca di un centravanti di peso. I dirigenti  Giovanni Carnevali  e  Ricky Massara  hanno individuato in  Mateo Pellegrino, attualmente in forza al  Parma, il profilo ideale per completare la rosa e offrire un’alternativa tattica di assoluto spessore a mister  Luciano Spalletti. Tabellone calciomercato estivo Juve 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita L’obiettivo della società è chiaro: consegnare all’allenatore una squadra profonda e competitiva in vista degli impegni della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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