Julian Schnabel ospite al Lucca Film Festival 2026 | Premio alla Carriera e omaggio a un maestro dell’arte contemporanea

Notizia in breve

Il regista e artista Julian Schnabel sarà presente al Lucca Film Festival 2026, dove riceverà un premio alla carriera e avrà un omaggio dedicato. La manifestazione si svolgerà dal 26 gennaio e si concentrerà sul suo contributo all’arte contemporanea. L’evento prevede esposizioni e proiezioni legate al suo lavoro e alla sua influenza nel cinema e nelle arti visive.