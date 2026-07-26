Julian Schnabel ospite al Lucca Film Festival 2026 | Premio alla Carriera e omaggio a un maestro dell’arte contemporanea

Da spettacolo.periodicodaily.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il regista e artista Julian Schnabel sarà presente al Lucca Film Festival 2026, dove riceverà un premio alla carriera e avrà un omaggio dedicato. La manifestazione si svolgerà dal 26 gennaio e si concentrerà sul suo contributo all’arte contemporanea. L’evento prevede esposizioni e proiezioni legate al suo lavoro e alla sua influenza nel cinema e nelle arti visive.

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Il Lucca Film Festival 2026 si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più originali e influenti del panorama artistico internazionale. Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, la XXII edizione della manifestazione toscana ospiterà infatti Julian Schnabel, regista, sceneggiatore e artista statunitense, che riceverà il Premio alla Carriera durante una serata speciale dedicata alla sua straordinaria carriera. Diretto da Nicola Borrelli e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il festival renderà omaggio a Schnabel con una retrospettiva completa della sua filmografia, una masterclass aperta al pubblico e la presentazione dell’ultimo lavoro cinematografico del regista, “In the Hand of Dante”, evento speciale realizzato in collaborazione con Netflix. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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