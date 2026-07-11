Il regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel sarà presente al Lucca Film Festival. L’evento si terrà il 11 luglio 2026. Schnabel aprirà la manifestazione con una proiezione speciale e un incontro con il pubblico. La sua partecipazione segna il primo ospite internazionale della ventiduesima edizione del festival. La presenza dell’artista si inserisce nella sezione dedicata ai premi, assegnata per il suo contributo al cinema e all’arte.

Lucca, 11 luglio 2026 – Sarà il regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel il primo ospite internazionale della ventiduesima edizione del Lucca Film Festival, che si terrà nella città toscana dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, con la direzione artistica di Nicola Borrelli e realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Julian Schnabel riceverà sul palco del festival il Premio alla Carriera durante una speciale serata in cui presenterà - come evento speciale realizzato in collaborazione con Netflix - anche il suo ultimo film, In the hand of Dante, interpretato, tra gli altri, da Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Lucca.

© Lanazione.it - Premio al regista Schnabel: sarà a Lucca Film Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Julian Schnabel ospite al Lucca Film Festival – dal 26 settembre al 4 ottobre 2026Il regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel sarà ospite al Lucca Film Festival dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, durante la...

Leggi anche: Sam Levinson è stato premiato al Filming Italy Sardegna Festival. Il regista di "Euphoria" ora pensa a un film per famiglie

Temi più discussi: A Julian Schnabel il premio alla carriera del Lucca film festival; JULIAN SCHNABEL OSPITE AL LUCCA FILM FESTIVAL 2026 XXII edizione; Julian Schnabel a Lucca Film Festival; Julian Schnabel ospite del Lucca Film Festival: riceverà il premio alla carriera.

Premio al regista Schnabel: sarà a Lucca Film FestivalLucca, 11 luglio 2026 – Sarà il regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel il primo ospite internazionale della ventiduesima edizione del Lucca Film Festival, che si terrà nella ci ... lanazione.it

Julian Schnabel ospite al Lucca Film Festival – dal 26 settembre al 4 ottobre 2026JULIAN SCHNABEL OSPITE AL LUCCA FILM FESTIVAL 2026 26 settembre - 4 ottobre 2026 XXII edizione Il regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian ... romadailynews.it