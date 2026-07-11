Julian Schnabel ospite al Lucca Film Festival – dal 26 settembre al 4 ottobre 2026

Il regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel sarà ospite al Lucca Film Festival dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, durante la XXII edizione. La presenza dell’artista è prevista per tutta la durata dell’evento, che si svolgerà in città. La manifestazione si concentrerà sulla proiezione di suoi film e su incontri pubblici. La partecipazione di Schnabel è stata annunciata dall’organizzazione del festival.

JULIAN SCHNABEL OSPITE AL LUCCA FILM FESTIVAL 2026 26 settembre – 4 ottobre 2026 XXII edizione Il regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel premiato al Lucca Film Festival con il Premio alla Carriera, protagonista di una masterclass aperta al pubblico e di una retrospettiva della sua filmografia, compreso il suo ultimo film, In the hand of Dante. E sono aperte fino al 15 agosto le iscrizioni gratuite al corso di sceneggiatura “ Scrivere Cinema ”, aperto a giovani aspiranti autori cinematografici Sarà il regista, sceneggiatore e artista statunitense Julian Schnabel il primo ospite internazionale della ventiduesima... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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