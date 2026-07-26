Jon Bon Jovi interrompe il concerto al Madison Square Garden | poi guarda i fan e fa una promessa che emoziona tutti

Durante un concerto al Madison Square Garden il 23 luglio 2026, l’artista ha interrotto l’esibizione per rivolgersi al pubblico, poi ha fatto una promessa che ha suscitato emozione tra i presenti. La serata, prevista come una delle più significative del suo ritorno, si è trasformata in un momento inatteso, segnato dall’intervento dell’artista. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni dell’interruzione né sulla natura della promessa fatta ai fan.

Doveva essere una delle serate più simboliche del suo ritorno. Invece, il 23 luglio 2026, il Madison Square Garden di New York è diventato teatro di un momento tanto inaspettato quanto toccante per Jon Bon Jovi e i suoi fan. Dopo circa novanta minuti di spettacolo, il rocker del New Jersey ha dovuto interrompere il concerto, vittima di un’infezione ai seni paranasali che gli ha reso impossibile proseguire. La serata faceva parte del Forever Tour, la tournée che segna il grande ritorno della band sui palcoscenici internazionali dopo quattro lunghi anni di assenza. Un’assenza forzata, conseguenza di un delicato intervento chirurgico alle corde vocali che aveva gettato ombre sulla possibilità stessa che Bon Jovi potesse tornare a esibirsi dal vivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Jon Bon Jovi abruptly ends Madison Square Garden concert

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“Non buttate i biglietti”: Jon Bon Jovi interrompe improvvisamente il concerto per un’infezione ai seni paranasali. Era tornato dopo l’intervento alle corde vocali e una pausa di 4 anniJon Bon Jovi ha interrotto il concerto al Madison Square Garden il 23 luglio, dopo circa 90 minuti, a causa di un’infezione ai seni paranasali.

Temi più discussi: Non buttate i biglietti: Jon Bon Jovi interrompe improvvisamente il concerto per un'infezione ai seni paranasali; Bon Jovi interrompe il concerto al Madison Square Garden: Jon fermato da un’infezione ai seni nasali; Jon Bon Jovi costretto a interrompe il concerto: Un'infezione, troverò una soluzione non buttate i biglietti, le scuse ai fan; Non buttate i biglietti: Jon Bon Jovi interrompe improvvisamente il concerto per un'infezione ai seni paranasali.

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Jon Bon Jovi accende timori per la salute quando interrompe lo spettacolo per dire di sentirsi 'ferito' reddit

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