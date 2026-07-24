Il concerto dei Bon Jovi al Madison Square Garden è stato interrotto giovedì 23 luglio a causa di un malore del cantante. La performance è stata sospesa prima del previsto, lasciando i fan delusi. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni di salute del cantante o sulla durata dell’interruzione. La band non ha comunicato ulteriori informazioni sulla ripresa o sui motivi del problema di salute.

I fan newyorkesi dei Bon Jovi sono rimasti con l’amaro in bocca quando il frontman Jon Bon Jovi ha interrotto anticipatamente il concerto di giovedì 23 luglio a causa di un malessere. La band ha dovuto accorciare la propria esibizione al Madison Square Garden –l’ottava di una serie di nove date– poiché il cantante stava accusando i sintomi di un’infezione ai seni paranasali. “Jon Bon Jovi ha parlato dal palco spiegando ai fan di essere alle prese con un’infezione ai seni paranasali, motivo per cui lo spettacolo è terminato in anticipo”, ha dichiarato un portavoce del gruppo alla rivista People. “Nell’ambito della serie di concerti al Madison Square Garden, Jon ha più volte affermato quanto sia stato bello per la band tornare a esibirsi dal vivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jon Bon Jovi ha interrotto il suo concerto al Madison Square Garden per problemi di salute

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bon Jovi - Its My Life - Live at Madison Square Garden 7/9/26

Notizie e thread social correlati

“Non buttate i biglietti”: Jon Bon Jovi interrompe improvvisamente il concerto per un’infezione ai seni paranasali. Era tornato dopo l’intervento alle corde vocali e una pausa di 4 anniJon Bon Jovi ha interrotto il concerto al Madison Square Garden il 23 luglio, dopo circa 90 minuti, a causa di un’infezione ai seni paranasali.

Un uomo è morto dopo essere caduto dalla balconata durante un concerto dei Goose al Madison Square Garden: il tributo della band al loro fanDurante un concerto dei Goose al Madison Square Garden, un uomo di 51 anni è morto dopo essere caduto dalla tribuna superiore.

Temi più discussi: Il cuore rock che batte a Sciacca: il legame indissolubile di Jon Bon Jovi con la Sicilia; Ho comprato l’abito da sposa su Vinted a 17 euro, avevo paura che gli invitati si accorgessero che era usato ma è andata benissimo e ho risparmiato migliaia di euro: la storia di Tyler Griffith; Aldo Mazza accende il Brettii Jazz: a Cetraro una notte di musica senza confini; JONATHAN CAIN: il rapporto tra musica e politica secondo il tastierista dei JOURNEY e il commento schietto su BRUCE SPRINGSTEEN.

Un'infezione ai seni nasali ha obbligato Jon Bon Jovi ad interrompere l'ottavo show al Madison Square Garden nonostante l'aiuto del pubblico e di Pat Mohan dei Tran Conservate i biglietti. Torneremo, ci inventeremo qualcosa ha detto x.com

Problemi alle corde vocali, Bon Jovi interrompe il concertoI Bon Jovi sono stati costretti ad accorciare il loro concerto di ieri sera al Madison Square Garden di New York a causa di problemi alla voce occorsi al frontman Jon Bon Jovi. Il set si è interrotto ... rockol.it

Non buttate i biglietti: Jon Bon Jovi interrompe improvvisamente il concerto per un’infezione ai seni paranasali. Era tornato dopo l’intervento alle corde vocali e ...Dopo 90 minuti di concerto al Madison Square Garden, Jon Bon Jovi ha fermato lo show per una sinusite. Lo spettacolo sarà recuperato ... ilfattoquotidiano.it