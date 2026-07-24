Jon Bon Jovi ha interrotto il concerto al Madison Square Garden il 23 luglio, dopo circa 90 minuti, a causa di un’infezione ai seni paranasali. L’artista, tornato sul palco dopo un intervento alle corde vocali e una pausa di quattro anni, ha comunicato ai presenti che lo spettacolo sarebbe stato riprogrammato in una data successiva. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni di salute dell’artista.

Jon Bon Jovi ha interrotto inaspettatamente il suo concerto al Madison Square Garden nella serata di giovedì 23 luglio, dopo 90 minuti, assicurando al pubblico presente che lo spettacolo sarebbe stato riprogrammato in una data successiva. L’esibizione faceva parte del Forever Tour, la tournée che segna il tanto atteso ritorno del celebre artista sui palcoscenici internazionali, dopo un delicato intervento chirurgico alle corde vocali che lo aveva costretto a uno stop di quattro anni. “Non buttate via i vostri biglietti, troverò una soluzione, non abbiate paura – ha detto Bon Jovi al pubblico, che ha applaudito -. Teneteli da parte, troverò un modo per riprogrammare il concerto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non buttate i biglietti”: Jon Bon Jovi interrompe improvvisamente il concerto per un’infezione ai seni paranasali. Era tornato dopo l’intervento alle corde vocali e una pausa di 4 anni

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