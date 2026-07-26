Durante il Comic-Con di San Diego, Johnny Depp è comparso improvvisamente per presentare il trailer del film ‘Scrooge e gli spiriti del Natale’. Si tratta di un adattamento diretto da Ti West del classico di Dickens, ‘Canto di Natale’. Depp interpreta il ruolo di Scrooge nel nuovo progetto, che vede coinvolto anche il regista Ti West. Il trailer è stato mostrato ai presenti all’evento, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o data di uscita.

È apparso all’improvviso. Nessuno se l’aspettava. Al Comic-Con di San Diego Johnny Depp ha presentato il primo trailer di ‘Scrooge e gli spiriti del Natale’, il nuovo adattamento firmato Ti West del ‘Canto di Natale’ di Dickens. Classico del 1843, già passato mille volte tra radio, teatro, tv e cinema. Questa volta però l’attenzione è stata tutta su di lui. Perché per Depp questo film, in uscita a novembre nelle sale italiane con Eagle Pictures, segna il rientro da protagonista in una grande produzione hollywoodiana. Dopo anni di silenzio e tribunali, dopo la battaglia mediatica con Amber Heard, eccolo di nuovo sotto i riflettori di una major. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Johnny Depp è tornato. E stavolta veste i panni di Scrooge

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Johnny Depp was right about everything..

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