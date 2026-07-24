Durante il Comic-Con di San Diego, Johnny Depp si è presentato inaspettatamente vestito come Ebenezer Scrooge, personaggio tratto dal racconto di Dickens. La sua apparizione ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre indossava un costume che ricorda il protagonista del nuovo film diretto da Ti West. La partecipazione dell’attore è avvenuta senza preavviso e ha generato molte discussioni tra i partecipanti all’evento.

Johnny Depp ha fatto un'apparizione a sorpresa al San Diego Comic-Con completamente trasformato in Ebenezer Scrooge, protagonista del nuovo film diretto da Ti West. Johnny Depp è stato uno dei protagonisti inattesi del San Diego Comic-Con. L'attore ha sorpreso i fan presentandosi completamente trasformato in Ebenezer Scrooge, iconico protagonista del Canto di Natale di Charles Dickens, ruolo che interpreterà nel nuovo film Ebenezer, diretto da Ti West e in arrivo nelle sale il prossimo novembre. Depp entra in scena restando sempre nel personaggio L'apparizione è avvenuta nel quartiere Gaslamp di San Diego, davanti a un negozio allestito per l'occasione con l'insegna "Scrooge and Marley", dove già da mezzogiorno centinaia di persone avevano iniziato a radunarsi nel tentativo di scoprire quale sorpresa avesse organizzato Paramount. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Johnny Depp sorprende il Comic-Con vestendo i panni di Ebenezer Scrooge: ecco il suo nuovo film

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