Al San Diego Comic-Con, Johnny Depp ha sorpreso il pubblico apparendo completamente diverso, vestito da Ebenezer Scrooge. L’attore, noto per altri ruoli, si è mostrato in abiti d’epoca e con un trucco che ne ha alterato l’aspetto. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei partecipanti, che hanno assistito a questa trasformazione inaspettata. Depp non ha pronunciato discorsi, ma si è limitato a sfilare sul palco in silenzio, lasciando i presenti senza parole.

Una sorpresa inaspettata per il pubblico del San Diego Comic-Con quella fatta da Johnny Depp che irriconoscibile nei panni di Ebenezer Scrooge è arrivato per promuovere il suo nuovo film horror gotico intitolato Ebenezer, una rivisitazione in chiave dark del classico di Charles Dickens diretta da Ti West e prodotta da Paramount Pictures, in uscita nelle sale il 13 novembre 2026. La Paramount ha allestito un’area promozionale segreta a San Diego ricreando un villaggio natalizio della Londra vittoriana dell’Ottocento, completo di neve artificiale e della facciata del negozio Scrooge & Marley. Johnny Depp è uscito dall’edificio in costume interagendo, nei panni del personaggio, con i passanti e rispondendo in modo burbero ai loro saluti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Scrooge al San Diego Comic-Con

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Johnny Depp as Ebenezer Scrooge at Comic-Con

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