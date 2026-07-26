Ryan Gosling interpreterà il personaggio di Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe, ma non è stato ancora annunciato se vestirà i panni di Johnny Blaze o di Danny Ketch. La notizia è stata diffusa senza dettagli sulla versione del personaggio che vedremo sul grande schermo. La produzione non ha fornito ulteriori informazioni sulla scelta dell’incarnazione del protagonista.

L'attore entrerà nel MCU nei panni di Ghost Rider, ma Kevin Feige non ha ancora svelato quale incarnazione del personaggio arriverà sul grande schermo nel 2028 L'annuncio è arrivato, ma il dettaglio più atteso dai fan Marvel resta ancora senza risposta: quale Ghost Rider interpreterà Ryan Gosling nel nuovo film del MCU? I Marvel Studios hanno confermato che l'attore sarà il protagonista del nuovo film standalone, con Shawn Levy alla regia e un'uscita prevista nel 2028. Tuttavia nessuno sa ancora quale versione del personaggio arriverà sul grande schermo. La domanda principale riguarda due nomi che i fan conoscono molto bene: Johnny Blaze e Danny Ketch, due delle incarnazioni più importanti di Ghost Rider nei fumetti Marvel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Johnny Blaze o Danny Ketch? Il mistero sul Ghost Rider di Ryan Gosling nel MCU

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