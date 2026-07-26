Jakobsen e la polemica con Dumoulin | Anni complicati ma non voglio ritirarmi
Il ciclista ha risposto alle polemiche con un altro corridore, affermando di aver vissuto anni difficili ma di non voler smettere. La discussione tra i due atleti è iniziata dopo alcune dichiarazioni pubbliche e ha attirato l’attenzione sui loro rapporti. Entrambi sono noti per aver affrontato infortuni e problemi fisici nel corso delle rispettive carriere, che si sono concluse con ritiri anticipati rispetto a quanto accaduto in passato.
Roma, 26 luglio 2026 - Carriere che cominciano sempre più presto e ritiri che, al contempo, si palesano con largo anticipo rispetto al passato: specialmente nel caso in cui il corridore in questione nella sua carriera è stato flagellato da infortuni e problemi fisici di ogni tipo. Non solo Julian Alaphilippe, fresco di conferma del fatto che il Tour de France 2026 potrebbe essere stato il suo ultimo in carriera: anche Fabio Jakobsen si interroga sul futuro, ma in questo caso preoccupandosi più che altro dei voleri della sua squadra. Le dichiarazioni di Jakobsen. La squadra in questione è il Team Picnic PostNL, una di quelle dal rendimento peggiore in stagione e dal futuro più in bilico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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