Jakobsen e la polemica con Dumoulin | Anni complicati ma non voglio ritirarmi

Notizia in breve

Il ciclista ha risposto alle polemiche con un altro corridore, affermando di aver vissuto anni difficili ma di non voler smettere. La discussione tra i due atleti è iniziata dopo alcune dichiarazioni pubbliche e ha attirato l’attenzione sui loro rapporti. Entrambi sono noti per aver affrontato infortuni e problemi fisici nel corso delle rispettive carriere, che si sono concluse con ritiri anticipati rispetto a quanto accaduto in passato.