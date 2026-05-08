WEC 6h Spa qualifiche | prima pole per Peugeot con Jakobsen 8° Ferrari n 50

Durante le qualifiche della 6 ore di Spa nel FIA World Endurance Championship, la Peugeot 9×8 ha conquistato la prima posizione con Malthe Jakobsen al volante. La vettura francese ha ottenuto il miglior tempo con un margine di soli 46 millesimi sulla Cadillac Hertz Team JOTA. Tra le altre vetture in pista, la Ferrari numero 50 si è classificata all’ottavo posto.

Prima pole per la Peugeot 9×8 nel FIA World Endurance Championship con Malthe Jakobsen. Il danese regala al marchio francese il primo posto in vista della 6h Spa-Francorchamps di domani con soli 46 millesimi di scarto nei confronti della Cadillac Hertz Team JOTA n. 12 di Will Stevens. Jakobsen, protagonista di un testacoda al ‘Raidillon’ nei primi metri della Q1, ha saputo fare la differenza durante l’intera Hyperpole. Cadillac ottiene comunque una preziosa seconda piazza con 35 millesimi di scarto sull’Alpine n. 35 di Charles Milesi. Jules Gounon, con l’Alpine n. 36, si è attestato in quarta piazza davanti a Jack Aitken (Cadillac n. 38) e le due Aston Martin di Marco Sorensen (n.🔗 Leggi su Oasport.it

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