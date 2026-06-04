Così Matteo Berrettini dopo il ritiro contro Matteo Arnaldi ai quarti di finale del Roland Garros. "È un po' come se mi avessero tolto la possibilità di giocare fino all'ultimo punto.", ha detto sconsolato in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Berrettini dopo la sconfitta con Arnaldi: "Sono stanco di ritirarmi"

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La sfortuna di BERRETTINI e la bravura di ARNALDI e COBOLLI |

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Matteo Berrettini sconsolato: “Dolore forte all’anca, speriamo per Wimbledon. Sono stanco di ritirarmi”Matteo Berrettini si è ritirato durante la partita contro Matteo Arnaldi al Roland Garros, con il punteggio di 5-7, 2-5.

“Questa volta è l’anca. Il dolore è forte e non so quanto starò fermo. Sono stanco di ritirarmi”: Berrettini spiega il suo infortunioIl tennista ha annunciato di aver subito un infortunio all’anca, con dolore intenso che lo ha costretto a fermarsi.

Temi più discussi: Matteo Berrettini dopo la sconfitta con Matteo Arnaldi: Un altro infortunio, non ci posso credere. Dispiacere enorme; Berrettini show al Roland Garros: 6-4 6-4 6-4 a Rinderknech; Dalla finale di Wimbledon alla rinascita di Parigi: le mille vite di Berrettini; Berrettini: Problema all'anca. Il ritiro era la scelta giusta per la mia carriera.

RT @McPako8: Cobolli, Arnaldi e Berrettini quando hanno visto la sconfitta di Jannik: x.com

Dopo la sconfitta di Shelton al secondo turno, solo 4 giocatori tra i primi dieci sono riusciti ad accedere al terzo turno del Royal Game. reddit

Berrettini e Arnaldi guadagnano 127 posizioni, Cobolli top 10: il nuovo ranking ATP dopo il Roland GarrosI risultati eccezionali di Cobolli, Arnaldi e Berrettini al Roland Garros permettono loro di fare balzi importanti nella classifica ... fanpage.it

Roland Garros: Berrettini sconfigge il francese Rinderknech, Arnaldi fa fuori Tsitsipas. L’Italia ora si aggrappa a loroIl crollo di Jannik Sinner lascia il Roland Garros orfano del numero 1 al mondo. Ma l’Italia del tennis è ancora viva: proprio mentre l’altoatesino subiva il crollo fisico che ha provocato la sconfitt ... ilfattoquotidiano.it