Berrettini dopo la sconfitta con Arnaldi | Sono stanco di ritirarmi

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Così Matteo Berrettini dopo il ritiro contro Matteo Arnaldi ai quarti di finale del Roland Garros. "È un po' come se mi avessero tolto la possibilità di giocare fino all'ultimo punto.", ha detto sconsolato in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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La sfortuna di BERRETTINI e la bravura di ARNALDI e COBOLLI |

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