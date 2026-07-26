di Francesco Spagnolo Pirlo resta il favorito per la panchina dell’Italia, ma c’è la possibilità anche di puntare su profili come Conte o Mancini oppure un outsider. La guida dell’Italia si conferma un ruolo rovente e pieno di colpi di scena. Quella che sembrava la designazione imminente di Pirlo ha subito una brusca frenata a causa di complicazioni legate agli sponsor. Sebbene rimanga verosimile una risoluzione positiva dell’intoppo, l’eventualità di un cambio di rotta improvviso non può essere del tutto accantonata. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Qualora l’opzione dell’ex Juve dovesse definitivamente tramontare, i vertici federali sarebbero costretti a prendere una decisione lampo e priva di margini d’errore: individuare il nuovo commissario tecnico in tempi record. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Italia, Pirlo sempre più in bilico. Su chi puntare se dovesse saltare? Conte e Mancini in pole, ma è possibile una terza strada

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