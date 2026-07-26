Italia Pirlo sempre più in bilico Su chi puntare se dovesse saltare? Conte e Mancini in pole ma è possibile una terza strada

Da juventusnews24.com 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico dell’Italia sembra sempre più vicino all’addio. Se dovesse lasciare, le opzioni principali sono due: l’ex allenatore di club con vasta esperienza o il suo predecessore in nazionale. Tuttavia, si fa anche il nome di un terzo candidato, meno noto, che potrebbe essere preso in considerazione. La scelta resta ancora da definire, mentre il futuro sulla panchina italiana rimane incerto.

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di Francesco Spagnolo Pirlo resta il favorito per la panchina dell’Italia, ma c’è la possibilità anche di puntare su profili come Conte o Mancini oppure un outsider. La guida dell’Italia si conferma un ruolo rovente e pieno di colpi di scena. Quella che sembrava la designazione imminente di Pirlo ha subito una brusca frenata a causa di complicazioni legate agli sponsor. Sebbene rimanga verosimile una risoluzione positiva dell’intoppo, l’eventualità di un cambio di rotta improvviso non può essere del tutto accantonata. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Qualora l’opzione dell’ex Juve dovesse definitivamente tramontare, i vertici federali sarebbero costretti a prendere una decisione lampo e priva di margini d’errore: individuare il nuovo commissario tecnico in tempi record. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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