Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare commissario tecnico della nazionale italiana. L'ex allenatore del Manchester City ha comunicato di preferire prendersi un anno di pausa, dopo aver concluso il suo ciclo con il club. Nel frattempo, le candidature per il ruolo sono state indirizzate verso altri allenatori, tra cui Maldini e Leonardo, mentre rimane aperta l'opzione Mancini.

Pep Guardiola ha detto no all'Italia per il ruolo di commissario tecnico. L'ex allenatore del Manchester City non ha dato il via libera per guidare la Nazionale, confermando la sua scelta di prendersi un anno sabbatico dopo il suo ciclo straordinario con i citizens. Non è una questione economica, né tantomeno di progetto, bensì una scelta di vita legata alla necessità di staccare dal calcio per un po'. Per l'Italia capitanata da Maldini e Leonardo, Pep era stata la prima scelta per provare a dar vita a un progetto ambizioso e che puntasse ad una rifondazione totale. Guardiola avrebbe avuto pieni poteri, non solo per guidare l'Italia ma per ridar vita ad un movimento calcistico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Guardiola, no all'Italia: Maldini e Leonardo virano su Pirlo, ma c'è sempre l'opzione Mancini

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