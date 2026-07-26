La trattativa per l’ingaggio di Andrea Pirlo come ct dell’Italia si è interrotta a causa di un caso politico e diplomatico. La firma prevista era imminente, ma l’intera operazione si è bloccata all’ultimo momento. Malagò ha richiesto chiarimenti sulla situazione, mentre i legali del tecnico stanno valutando la posizione legale. La trattativa si trova ora in stallo, con il futuro di Pirlo ancora incerto.

Potrebbe saltare a sorpresa l’arrivo di Andrea Pirlo come ct dell’Italia, la trattativa subisce una brusca frenata per via di un caso politico. Sembrava tutto pronto per l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell’ Italia, ma proprio quando mancavano soltanto le firme è esploso un caso politico e diplomatico che ha rallentato la trattativa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nodo riguarda i rapporti tra l’ex allenatore della Juventus, oggi tecnico dello United FC Dubai, e Fonbet, importante società russa di scommesse di cui Pirlo è global ambassador. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Italia, Pirlo frenato dal caso Fonbet: Malagò vuole chiarimenti! La posizione dei legali del tecnico

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