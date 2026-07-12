Il nuovo allenatore della nazionale italiana sarà scelto tra i nomi di Conte, Mancini e Guardiola. Dopo un primo giro di nomi, si attende l'annuncio ufficiale. La decisione verrà comunicata nelle prossime settimane. La rosa dei candidati resta ancora aperta, con l'attenzione puntata anche sul possibile ingresso di un tecnico straniero. La prima partita sotto la guida del nuovo ct segnerà l'inizio del nuovo ciclo.

Un giro di orizzonte veloce, non velocissimo. E, poi, l’annuncio: il ct azzurro per il prossimo quadriennio è. Chiusa la prima partita, si apre la seconda o, meglio, la prima sconfina nella seconda perché nelle ore che hanno portato alla fumata bianca sui nomi di Paolo Maldini e Leonardo, i due uomini della provvidenza hanno dato vita a profonde riflessioni tra loro sul futuro della panchina dell’Italia. Quando c’è di mezzo Leonardo la banalità esce di scena e se, sulla scena, c’è anche, e soprattutto, Paolo Maldini il cerchio si chiude: aspettarsi una novità, in questo caso, un terzo incomodo non è un gioco di fantasia. Antonio Conte, Roberto Mancini e, di nuovo, Pep Guardiola: i candidati al momento sono questi, anche se sembra che i primi due non siano in cima al gradimento di Maldini e Leonardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, e adesso il ct: tra Conte e Mancini, la sorpresa può essere Guardiola. I retroscena

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Adesso è ufficiale: Paolo #Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club #Italia. L'annuncio è stato comunicato dal presidente FIGC Giovanni #Malagò all'Ansa. Ad affiancare il nuovo presidente ci sarà #Leonardo in qualità di Advisor. #calci x.com

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